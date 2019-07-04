ЦБ считает важным контроль за устойчивостью негосударственных пенсионных фондов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для ЦБ важен контроль над устойчивостью негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Они являются источником длинных денег (долгосрочных инвестиций или кредитов.— “Ъ”).

«Приоритет для нас здесь — контроль за устойчивостью пенсионных фондов, а это основа для доверия к пенсионным накоплениям в целом и для развития накопительного элемента в пенсионной системе»,— сообщила госпожа Набиуллина на ХХVIII Международном финансовом конгрессе.

Она добавила, что ЦБ многое изменил для того, чтобы стимулировать долгосрочные вложения НПФ в реальный сектор экономики. В частности, разрешил не переоценивать активы из-за краткосрочных колебаний рынка, ввел ограничения по объему вложений в финансовый сектор и расширил возможности по инвестированию в концессионные облигации.

«Мы видим, что вложения НПФ в финансовый сектор снижаются, а в реальный сектор на этом фоне растут, но потенциал для дальнейшего роста еще существует»,— добавила Эльвира Набиуллина.

Напомним, по словам заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина, вложения НПФ в высокорискованные активы составляют менее 100 млрд руб. В большинстве случаев это остатки прежних инвестиций, которые были вложены в активы собственников или дружественных им структур, которые является недостаточно качественными. Фонды вынуждены от них избавляться.

Подробнее о стратегии пенсионных фондов — в материале “Ъ” «Риск не портфельное дело».