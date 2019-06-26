Риск не портфельное дело

Вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в высокорискованные активы составляют менее 100 млрд руб. Причем большинство из них — это остатки прежних инвестиций в не самые качественные активы своих собственников и дружественных им структур, от которых теперь фонды вынуждены избавляться. По мере продолжения оздоровления портфелей, а также отсутствия спроса на сложные продукты доля высокорискованных инструментов в портфелях опустится значительно ниже достигнутых в настоящее время 3,4%.

Чуть более 90 млрд руб. пенсионных накоплений вложено частными фондами в высокорискованные активы, следует из слов зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. «В рамках тех 10%, в которые позволяется вкладывать более рискованные активы, сегодня фондами "забито" 3,4% (на конец первого квартала НПФ аккумулировали 2,7 трлн руб. пенсионных накоплений.— “Ъ”)»,— заявил топ-менеджер Банка России во вторник на заседании рабочей группы по НПФ комитета по финансовым рынкам Госдумы.

К высокорискованным активам относятся акции из высшего котировального списка, но которые не входят в индекс Московской биржи, облигации низкого кредитного качества, в том числе концессионные, а также облигации и депозиты, выплаты по которым установлены в виде формулы с переменными (за исключением процентных ставок и уровня инфляции), паи ПИФов, ипотечные сертификаты участия (ИСУ). Согласно действующему положению об инвестировании пенсионных накоплений, НПФ до 1 июля этого года не могли покупать активы с повышенной степенью риска, если их доля превышала 10% портфеля. С 1 июля они не могут иметь таких активов более 10% портфеля.

По данным ЦБ, в настоящее время никто из фондов не выбирает лимит в 10%. У НПФ Сбербанка, по словам его гендиректора Александра Зарецкого, совсем нет вложений «в рамках лимита на активы с повышенным риском». В портфеле «ВТБ Пенсионный фонд» их доля «не превышает 0,1%», заявил его представитель. В НПФ «Сафмар» менее 5,9% приходится на высокорискованные инструменты, рассказали в фонде. Отсутствуют такие вложения в Национальном НПФ, сообщили там. Остальные участники рынка не ответили на запрос “Ъ”.

Ранее некоторые НПФ проводили высокорискованную политику по вложению пенсионных накоплений в проекты, связанные с их собственниками (см. “Ъ” от 12 апреля 2018 года), или в рамках договоренностей внутри так называемого московского пенсионно-банковского кольца (см. “Ъ” от 22 апреля). В последние два года они были вынуждены проводить оздоровление своих портфелей. «Это тот груз или фактически те дыры, которые рыночным путем реализовать очень сложно»,— отметил господин Чистюхин. По низколиквидным, низко- или бездоходным бумагам, по его словам, регулятор ведет с НПФ и их собственниками работу по их замене либо по повышению капиталов фондов. В частности, согласно отчетности НПФ «Будущее» за 2018 год, он должен был заместить 55,5 млрд руб. активов (20,7% портфеля) к срокам, установленным ЦБ.

Фонды, проводящие ребалансировку портфелей, стремятся сократить вложения в подобные бумаги, подтверждают два собеседника “Ъ”, близкие к двум таким НПФ.

«Мы пока что не планируем увеличивать этот показатель, так как фонд следует консервативной политике инвестирования»,— заявили в НПФ «Сафмар». «В 2019 году НПФ "Будущее" планирует к приобретению облигации эмитентов наивысшего кредитного качества, в том числе ОФЗ»,— говорится в отчетности фонда. Не планируют увеличивать вложения в активы с высокой степенью риска и другие фонды. «При текущей высокой доходности низкорискованных инструментов высокорискованные активы теряют свою относительную привлекательность»,— отмечает господин Зарецкий. «В интересах наших клиентов выбираем инструменты с низким риском»,— утверждают в «ВТБ Пенсионный фонд».

По словам директора рейтингов финансовых институтов НРА Юрия Ногина, такие инструменты, как ИСУ, облигации низкого кредитного качества или неликвидные акции, после краха ряда финансовых групп «ассоциируются только с потерями» и покупать их никто не будет. «Сложные продукты (структурные облигации, ипотечные ценные бумаги.— “Ъ”) сейчас неинтересны крупным игрокам, которые ориентируются на консервативные инструменты. Остальные же НПФ не обладают по ним должной экспертизой»,— считает эксперт. Соответственно, объем высокорискованных инструментов в агрегированном портфеле частных фондов будет только сокращаться, считает он.

Илья Усов