Toyota Supra получила гоночную версию GT4

GR Supra GT4. Фото: Toyota

GR Supra GT4. Фото: Toyota

GR Supra GT4. Фото: Toyota

Спорткар получил новый аэродинамический композитный обвес из натуральных волокон и 18-дюймовые колесные диски OZ. Для гонок была доработана подвеска, дифференциал повышенного трения и привода, установлены усиленные тормоза Brembo, а мощность 3-литрового мотора была увеличена за счет нового блока управления двигателем. Точные характеристики двигателя не называются. Заднеприводное купе оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Спорткар облегчен за счет отказа от части внутренней отделки. Также в салоне установлены сертифицированный FIA каркас безопасности, гоночное кресло OMP, спортивный руль и встроенная система пожаротушения.

Партнерами нового проекта стали три компании: Ravenol разработает смазочные материалы, Pirelli подготовит специальные покрышки, а Akrapovic сделает спортивную выхлопную систему.

Клиенты смогут получит свои Toyota Supra GT4 к концу 2019 года, а в гонках новое купе сможет участвовать уже с сезона-2020. Серийный спорткар построен по мотивам концепт-кара GR Supra GT4 Concept, показанного весной 2019 года на автосалоне в Женеве.