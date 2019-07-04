04 июля, четверг
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Toyota Supra получила гоночную версию GT4

Компания Toyota представила новый гоночный автомобиль на базе последнего поколения купе Toyota Supra.

Спорткар получил новый аэродинамический композитный обвес из натуральных волокон и 18-дюймовые колесные диски OZ. Для гонок была доработана подвеска, дифференциал повышенного трения и привода, установлены усиленные тормоза Brembo, а мощность 3-литрового мотора была увеличена за счет нового блока управления двигателем. Точные характеристики двигателя не называются. Заднеприводное купе оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Спорткар облегчен за счет отказа от части внутренней отделки. Также в салоне установлены сертифицированный FIA каркас безопасности, гоночное кресло OMP, спортивный руль и встроенная система пожаротушения.

Партнерами нового проекта стали три компании: Ravenol разработает смазочные материалы, Pirelli подготовит специальные покрышки, а Akrapovic сделает спортивную выхлопную систему.

Клиенты смогут получит свои Toyota Supra GT4 к концу 2019 года, а в гонках новое купе сможет участвовать уже с сезона-2020. Серийный спорткар построен по мотивам концепт-кара GR Supra GT4 Concept, показанного весной 2019 года на автосалоне в Женеве.

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