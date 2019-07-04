В Краснодаре прошли одиночные пикеты против повышения проезда

Жители кубанской столицы сегодня, 4 июля, вышли на одиночные пикеты против повышения проезда в городском общественном транспорте до 28 руб. Люди вышли с плакатами в районе ТРК «Красная Площадь» и Вишняковского сквера.

В частности, на плакатах пикетирующих было указано, что, например, стоимость проезда в транспорте Ростова-на-Дону составляет до сих пор 17 руб., а также люди указывали на отмену краснодарскими властями проездных.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, мэрия Краснодара сообщила о повышении с 8 июля проезда в общественном транспорте города с 26 до 28 руб. Это, по словам чиновников, обусловлено, инфляцией, повышением НДС, удорожанием стоимости ГСМ и необходимостью индексации зарплат сотрудников трамвайно-троллейбусного управления. Кроме того, глава МУП «КТТУ» Александр Грачев заявил, что отменяется скидка в два рубля по Единой транспортной карте из-за ее невостребованности.

Дмитрий Михеенко