В Краснодаре отменят скидку на проезд по транспортной карте

С 8 июля в Краснодаре перестает действовать скидка при оплате проезда в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах по транспортной карте. Как рассказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев, карта действовала с 2011 года, однако, по данным мэрии, не имела популярности у населения.

«Скидкой пользовались не более 5% пассажиров, вместе с тем МУП “КТТУ” ежегодно недополучало порядка 12 млн рублей», - рассказал чиновник.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 8 июля стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара увеличивается с 26 до 28 руб. Власти города объясняют это инфляцией, повышением НДС, удорожанием амортизации, а также необходимостью повышать зарплату сотрудникам трамвайно-троллейбусного управления. Стоимость проезда по транспортной карте также составит 28 руб.

По информации официального сайта ООО «Электронный билет Кубани» (официальный оператор предоставления услуги), на сегодняшний день жителям Краснодара выдано более 100 тыс. карт, по которым ежемесячно совершается более 1 млн поездок. В рамках системы «Электронный проездной – Краснодар» действуют Единая транспортная карта, Студенческая карта, Карта школьника и Электронный проездной на 5 или 30 дней, а также Социальная транспортная карта «Пригород». В настоящее время, при оплате проезда транспортной картой предоставляется скидка 2 руб., вне зависимости от внесенной на карту суммы.

Дмитрий Михеенко