04 июля, четверг
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Аэропорт Триполи возобновил работу

Международный ливийский аэропорт Митига в столице страны Триполи восстановил авиасообщение, прерванное после авиаудара. «Авиасообщение в международном аэропорту Митига восстановлено после вынужденного перерыва из-за того, что несколько ракет было выпущено по аэропорту вечером этого дня»,— сообщает администрация аэропорта в Facebook.

Ранее удар с воздуха был нанесен по центру содержания беженцев в пригороде Триполи. По предварительным данным, погибло 40 человек, ранения получило 80.

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