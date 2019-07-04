Аэропорт Триполи возобновил работу

Международный ливийский аэропорт Митига в столице страны Триполи восстановил авиасообщение, прерванное после авиаудара. «Авиасообщение в международном аэропорту Митига восстановлено после вынужденного перерыва из-за того, что несколько ракет было выпущено по аэропорту вечером этого дня»,— сообщает администрация аэропорта в Facebook.

Ранее удар с воздуха был нанесен по центру содержания беженцев в пригороде Триполи. По предварительным данным, погибло 40 человек, ранения получило 80.