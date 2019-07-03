ЦСКА третий раз проиграл на Кубке «Матч Премьер»

Футболисты московского ЦСКА проиграли «Ростову» со счетом 1:2 на Кубке «Матч Премьер», проходящем в Австрии. Голы забили: Чалов (28) — Шомуродов (10, 44).

Ранее ЦСКА проиграл «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (1:3). Таким образом, команда проиграла все три матча на турнире с общим счетом 2:6 и заняла последнее место.

Следующая игра кубка состоится 4 июля между «Спартаком» и «Краснодаром». Если краснодарцы не проиграют в два мяча и более, они станут победителями турнира.