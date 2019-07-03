ИКМО «Черная речка» приняла всех кандидатов за день после визита ЦИК и ГИК

3 июля, после визита представителей Центризбиркома и Госризбиркома в ИКМО «Черная речка», все независимые кандидаты в муниципальные депутаты смогли подать документы. Некоторые из них ждали такой возможности не один день.

В середине дня на место приехали два сотрудника Центральной избирательной комиссии, а с ними член петербургского избиркома с правом решающего голоса Алексей Березин. Наблюдатели утвердили список, составленный ранее кандидатами, определили, кто из них присутствует непосредственно в помещении и пообещали, что все кандидаты будут приняты.

Напомним, что на работу ИКМО «Черная речка» не раз поступали жалобы от кандидатов в муниципальные депутаты. Они сообщали о невозможности подать документы из-за искусственных очередей и провокаторов. Возле офиса комиссии было совершено нападение на кандидата в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» Александра Шеталина.

Олег Дилимбетов