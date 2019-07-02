В Петербурге вновь произошло нападение на кандидата в муниципальные депутаты

Во вторник, 2 июля, в Петербурге произошло нападение на кандидата в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» Александра Шаталина. Неизвестные набросились на него около ИКМО «Черная речка», сообщил в соцсетях депутат петербургского Заксобрания от той же партии Борис Вишневский.

По словам господина Вишневского, пострадавшего отвезли в больницу. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Напомним, что это уже не первый случай нападения на кандидата в муниципалы в Петербурге. Ранее о подобном ЧП, случившемся с ним около МО «Екатерингофский», заявлял руководитель петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев.