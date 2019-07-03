Представитель ЦИК проверит работу ИКМО «Черная речка»

В Петербург прибыл представитель Центризбиркома. Он проследит за работой внутригородского муниципального образования «Черная речка» в Приморском районе Петербурга, чтобы все кандидаты смогли подать документы в ИКМО.

О визите проверяющего в своем аккаунте в Twitter сообщил кандидат Павел Чупрунов. Он отметил, что представитель ЦИК пообещал остаться до того момента, пока не будут приняты документы у последнего кандидата. Кроме того, по словам Павла Чупрунова, к ИКМО прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, что на работу ИКМО «Черная речка» не раз поступали жалобы от кандидатов в муниципальные депутаты. Возле офиса комиссии было совершено нападение на кандидата в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» Александра Шеталина.

Олег Дилимбетов