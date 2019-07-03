Чехия выступила против новых авиаперевозчиков на маршруте Прага—Москва

Министерство транспорта Чехии считает необоснованным увеличение числа авиаперевозчиков на маршруте Прага—Москва. Как сообщили RNS в чешском Минтрансе. Чехия заинтересована в долгосрочном развитии воздушного сообщения с Россией, в первую очередь за счет увеличения пропускной способности на существующих маршрутах и введения рейсов в новые пункты назначения.

«В данной ситуации чешская сторона считает абсолютно необоснованным увеличение количества авиаперевозчиков на маршруте Прага—Москва»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, в ночь на 2 июля в полеты российских авиакомпаний в Чехию были остановлены. Но вскоре их удалось оперативно возобновить. Как ранее сообщал “Ъ”, к конфликту авиавластей двух стран привела жесткая позиция Минтранса РФ в отношении полетов Czech Airlines по транссибирскому маршруту между Прагой и Сеулом и допуска к рейсам из Москвы третьего российского перевозчика. Чехия разрешила российским авиакомпаниям возобновить полеты в страну до 7 июля. К этому сроку стороны должны достичь соглашения. В противном случае чешские авиавласти разрешат паритетное сообщение с Россией — по два рейса с каждой стороны.

Подробнее о визите читайте в публикации “Ъ” «Размен крыла».