Opel показал обновленную Astra

Opel Аstrа Sports Tourer. Фото: Opel

Opel Аstrа. Фото: Opel

Основными изменениями стали доработанные двигатели, которые модернизировали для снижения расхода топлива и уменьшения уровня вредных выбросов. Для модели доступны два бензиновых турбомотора — 1,2-литровый (110, 130 и 145 л.с.), а также 1,4-литровый (145 л.с.) — и 1,5-литровый дизель (105 и 122 л.с.).

Бензиновые агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, а дизели — с «механикой» и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, первой в истории марки.

В оснащение Opel Astra вошли светодиодные фары, модернизированные камеры обзора, усовершенствованная мультимедийная система с акустикой Bose и цифровая панель приборов, а также другое оснащение.

Напомним, премьера нового поколения Opel Astra состоится в 2021 году.