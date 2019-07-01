Opel представит новую Astra в 2021 году

Компания Opel покажет новое поколение хэтчбека Astra в 2021 году, сообщает немецкий автопроизводитель.

Как пояснил глава Opel Майкл Лошеллер, автомобиль построят на платформе EMP2, которую используют другие модели концерна PSA Group. Это также позволит устанавливать на Astra гибридные силовые агрегаты, недоступные для текущего поколения машины.

Выпуск Opel Astra наладят на заводе в немецком Рюссельхайме, где сейчас выпускают Opel Insignia. Также производство новой модели будет организовано еще на одном заводе в Европе, но пока не сообщается, где именно. Напомним, сейчас Opel Astra делают в Великобритании и Польше.