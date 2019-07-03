«Россети» приняли электросети Воткинска в оперативно-технологическое управление

«Россети Центр и Приволжье» приняли в оперативно-технологическое управление электросетевой комплекс МУП «Воткинские городские электрические сети» с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».

Напомним, 6 июня совет директоров «Россети Центр и Приволжье» одобрил заключение сделки по приобретению электросетевого комплекса воткинского предприятия за 367,3 млн руб. Вырученные от продажи имущества средства пойдут на ремонт социальных объектов города. Это уже вторая крупная сделка по приобретению электросетевого комплекса в Удмуртии за последнее время. В декабре 2018 года «Россети» заключили сделку по покупке первой части имущества АО «Ижевские электрические сети» за 2,16 млрд руб.