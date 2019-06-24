Полпред президента РФ в ЮФО призвал вернуться к прямым выборам главы Ростова

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов в ходе заседания при полномочном представительстве РФ сообщил губернатору Ростовской области, что считает правильным выбирать главу администрации Ростова на прямых выборах. Об этом пишет «Ростов официальный».

«Я не в упрек ставлю, а говорю, как есть. Мы считаем, что если вас народ избрал, значит вы должны нести перед ним ответственность. Но забрать у миллионного города законно избранного главу - я считаю, это не очень правильное решение. Далеко не правильное», - сказал полпред губернатору, его слова передает издание.

Полпред выразил мнение, что у избранного горожанами градоначальника более тесная связь с избирателями, и жителям города проще требовать от него положительных результатов.

Кроме того, господин Устинов заявил о недоработках в кадровом подборе кандидатов на выборные должности в регионе,пишет «Интерфакс-Юг» . По словам полпреда, на Юге страны часто встречаются факты кумовства,семейственности, клановости и коррупции. Господин Устинов считает, что это ставит крест на эффективной внутренней политике и снижает доверие граждан к выборному процессу.

Напомним, предыдущий глава администрации Ростова Виталий Кушнарев покинул свой пост 24 апреля. Сейчас его обязанности временно исполняет Алексей Логвиненко.

Согласно действующему порядку, градоначальника выбирает комиссия из десяти человек, половину из которых назначает Гордума, другую половину— губернатор. Процедура отбора проходит в два этапа. На первом претенденты должны предоставить конкурсной комиссии документы, подтверждающие их профессиональную пригодность, должный уровень образования, а также наличие опыта муниципальной службы или стажа работы по специальности. В ходе второго этапа претенденты должны за полчаса заполнить анкету с 30 тестовыми вопросами.

Прием документов от кандидатов начнется 23 сентября, а подведение итогов конкурса назначено на 8 октября.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, губернатор Ростовской области Василий Голубев возвращение прямых выборов мэра Ростова не поддержал. По его мнению, действующая система и так эффективна.

Дарья Голякова