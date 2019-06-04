Губернатор выступил за сохранение нынешнего порядка выборов мэра Ростова

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не поддержал возвращение прямых выборов мэра Ростова. По его мнению, действующая система и так эффективна, об этом господин Голубев сообщил в эфире программы «Главные о главном» на телеканале «Дон-24».

«Сейчас и губернатор, и депутатский корпус имеют возможность участвовать в подборе кандидатов. На этом этапе я такой порядок выборов главы администрации Ростова поддерживаю, он имеет право на жизнь и может быть эффективным»,— сказал Василий Голубев. Он отметил, что горожане справедливо требуют повышения качества системы жизнеобеспечения, и руководитель администрации должен выполнять эти требования.

Напомним, глава администрации Ростова Виталий Кушнарев в апреле покинул свой пост. До выборов, назначенных на октябрь, исполняющим обязанности назначен Алексей Логвиненко. В Гордуме Ростова рассматривают возможность незначительных изменений в порядке выборов, например, может измениться порядок выбора членов конкурсной комиссии. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выступило с предложением вернуть прямые выборы главы администрации Ростова. Сообщалось, что инициативу об изменении порядка выборов планируют передать в областное Заксобрание.

Кристина Федичкина