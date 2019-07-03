Еще два судьи по уголовным делам ВС Башкирии намерены перевестись в Пятигорск

Судьи уголовной коллегии Верховного суда Башкирии Светлана Харрасова и Дамир Якупов подали в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) заявления на замещение вакантных должностей в Пятом кассационном суде, штаб-квартира которого расположена в Пятигорске. В сентябре 2018 года Пятый кассационный суд возглавил бывший председатель ВС республики Михаил Тарасенко, за ним последовали более 10 башкирских судей. Как сообщает портал «Право.ру», ВККС одобрила заявление Светланы Харрасовой, судейский стаж которой превышает 20 лет, и рекомендовала ее на новое место работы. Судья представила отличную характеристику и великолепные показатели, ее дочь работает секретарем гражданской коллегии в ВС республики, отмечает издание. В последние три года госпожа Харрасова находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Рассмотрение кандидатуры Дамира Якупова ВККС отложила для проведения дополнительной проверки, сообщает «Право.ру».

Об исходе судей Верховного суда Башкирии на юг вслед за Михаилом Тарасенко подробнее в материале «Председатель и его команда».