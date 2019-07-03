Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов

Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал на брифинге, что в числе предполагаемых причин взрывов на складе боеприпасов рядом с городом Арысь — несоблюдение пожарной безопасности и халатность работников. В рамках расследования допрошены уже более 100 человек.

«Отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности. Это может быть короткое замыкание, возгорание легко воспламеняемых предметов, а также халатность должностных лиц и иные версии»,— цитирует господина Ержанова портал Zakon.kz.

Помимо этого прокуратура и МВД проверяют, рационально ли использовались выделенные из бюджета средства на обеспечение безопасности складов. «Своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах. Если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих»,— добавил заместитель главного военного прокурора.

24 июня на одном из военных складов рядом с Арысью произошло возгорание, которое привело к взрыву части боеприпасов. В результате инцидента погибли три человека, более 20 пострадали. Многие здания в городе серьезно пострадали. Власти Казахстана намерены полностью восстановить Арысь в течение месяца.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Казахстане рвутся снаряды».