Власти Казахстана намерены полностью восстановить город Арысь в течение месяца

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил о намерении властей «приложить все усилия», чтобы до начала августа восстановить пострадавший от взрывов боеприпасов город Арысь в Туркестанской области. Пресс-служба областной администрации проинформировала, что господин Мамин осмотрел город, встретился с местными жителями, а также принял участие в заседании республиканской комиссии по обсуждению мер поддержки населения.

«Мы должны отремонтировать и построить все поврежденные и разрушенные объекты г. Арысь до 1 августа 2019 года. Все задачи должны быть выполнены оптимально, качественно и в срок»,— приводит слова премьера пресс-служба. Отмечается, что в восстановлении города примут участие все регионы страны, поврежденные жилые здания будут разделены между областями, которые направят бригады строителей.

По итогам совещания Аскар Мамин поручил также выделить каждому жителю города дополнительно по 100 тыс. тенге ($263), детей направить в оздоровительный лагерь, выделить местным предпринимателям льготные кредиты под 1% в размере пяти млн тенге (более $13 тыс.), построить больницe и две поликлиники, модернизировать системы газо- и водоснабжения, начать вывоз боеприпасов в течение двух недель.

24 июня на одном из военных складов рядом с гордом Арысь произошло возгорание, которое привело к взрыву части боеприпасов. В результате инцидента погибли несколько человека. Многие здания в городе серьезно пострадали.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Казахстане рвутся снаряды».