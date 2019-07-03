Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Петербурге 18 июля

Встреча на высшем уровне президентов России и Белоруссии пройдет 18 июля. Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Санкт-Петербурге. Об этом заявил сам глава российского государства на церемонии вручения ему верительных грамот в Кремле, сообщает ТАСС.

Переговоры запланированы в рамках проведения VI Форума регионов двух стран и будут направлены на развитие и укрепление сотрудничества между государствами. По словам господина Путина, Белоруссия является ближайшим союзником России.

Напомним, последний рабочий визит в Республику Беларусь президент РФ совершал в конце прошлой недели — 30 июня.

Как господин Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в материале «Ъ».