Футболистов из соседних государств могут пригласить на российский чемпионат. По крайней мере, такой вариант допустил Союз европейских футбольных ассоциаций. Так UEFA отреагировал на идею российских футбольных чиновников пригласить в РПЛ богатые клубы ближайшего зарубежья. Нужны ли российскому клубному футболу такие революционные изменения, разбирался спортивный обозреватель «Коммерсантъ FM» Владимир Осипов.

Про клубы из других стран в футбольном чемпионате российские болельщики слышат не первый раз. Несколько лет назад попытку создать объединенный чемпионат Росси и Украины остановил Майдан и резкое ухудшение отношений между странами. Сейчас председатель финансового комитета РФС Евгений Гинер рассуждает о клубах из других стран: «Может быть, белорусский клуб пригласить в состав, казахский, армянский. Сегодня играет Уэльс в английской премьер-лиге по такому принципу».

Подобные рассуждения, конечно, имеют определенный резонанс, но пока молчат чиновники в Европе, всерьез обсуждать подобные новшества вряд ли кто-то бы решился. И вдруг вот она — реакция. UEFA не против. Есть только нюанс: рассмотреть подобное предложение готовы в том случае, если оно поступит от национальных футбольных федераций. То, что при определенном финансовом раскладе футбольные чиновники умеют договариваться, ни для кого не секрет Но пойдет ли все это на пользу нашему клубному футболу? Российской премьер-лиге точно не нужны клубы других стран, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Большинство белорусских клубов — это команды уровня второй лиги. Но здесь также вопрос, нужно ли нашим клубам, чтобы у них были конкуренты в премьер-лиге — скорее всего, нет. Поэтому мне очень сомнительны перспективы подобных инициатив. Я думаю, что дальше разговоров эту никуда не пойдет».

Но обсуждая сложности подобной реформы и ее финансовую составляющую, все забывают о болельщиках, которым был бы интересен чемпионат, в котором присутствуют команды дружественных стран ближайшего зарубежья, считает футбольный комментатор Геннадий Орлов: «Для болельщиков это, конечно, интереснее, если у нас будет играть ереванская команда “Арарат”, грузинское “Динамо”, минское “Динамо”, или кто-то из Казахстана — “Кайрат” или “Астана”. Во-первых, там, где будут играть российские команды, будет аншлаг всегда. Другой вопрос, как быть с еврокубками? UEFA говорит: “Друзья, вы предлагайте”. Но ведь двигаться, все время что-то придумывать.

Вообще, футбол ведь для болельщиков, а не для агентов. У нас об этом забыли».

Как далеко готовы пойти чиновники не на словах, а на деле реформируя наш футбольный чемпионат, пока остается загадкой. Но то, что руководство российского футбола умеет претворять в жизнь любые свои решения, мы с вами знаем хорошо.