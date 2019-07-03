Минздрав связал рост заболеваемости ВИЧ со снижением смертности среди больных

Минздрав не считает, что рост заболеваемости ВИЧ в России свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. Как пояснили в ведомстве, показатель заболеваемости может расти из-за снижения смертности, что связано с успешным лечением больных.

«Рост показателя пораженности не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание»,— приводит «РИА Новости» сообщение Минздрава.

По данным министерства, в 2018 году ВИЧ-инфекцию выявили у почти 86 тыс. человек. В целом по стране зарегистрировано 896 тыс. лиц с ВИЧ. Из них большинство (712,5 тыс.) находятся под диспансерным наблюдением. Ведомство добавило, что работает с каждым регионом над сокращением заболеваемости ВИЧ.

Ранее РБК со ссылкой на Роспотребнадзор сообщило, что в 13 российских регионах более 1% жителей заражены ВИЧ. Регионом с самым высоким распространением инфекции стала Иркутская область, где заражено 1,8% населения. Почти по 2% болеют ВИЧ в Свердловской и в Кемеровской областях. Всего за 2018-й умерли 36,9 тыс. зараженных ВИЧ россиян. Главной причиной смерти был туберкулез.

Почему регионы РФ сократили объем участия в закупках препаратов для пациентов с ВИЧ, читайте в публикации “Ъ”.