В 13 регионах России более 1% населения заражено ВИЧ

В 13 российских регионах более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), выяснил Роспотребнадзор. Эти данные ведомство привело в материалах «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает РБК со ссылкой на документ.

По информации Роспотребнадзора, в 2018 году ВИЧ заразились 87,7 тыс. человек (на 800 человек меньше, чем годом ранее). Выросло число тех, кто заразился при гетеросексуальных контактах,— с 53,5% с 2017 году до 54,8%.

Регионом с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции стала Иркутская область, где заражено 1,8% населения (1814 человек на 100 тыс. населения). Почти по 2% болеют ВИЧ в Свердловской (1804 человека) и в Кемеровской областях (1796 человек).

В 35 регионах России доля больных ВИЧ составляет более 0,5%. Увеличивается число небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в два—четыре раза. Всего таких городов по итогам прошлого года стало 30, в их числе — Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники.

Роспотребнадзор также отмечает тенденцию заражения людей, не входящих в ключевые группы распространения ВИЧ-инфекции. Под такими людьми ведомство подразумевает гомосексуалистов, потребителей наркотиков и работников сферы секс-услуг. 70% новых заболевших — экономически активные люди 30–50 лет. Также чаще заражаются люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Всего за прошлый год умерло 36,9 тыс. зараженных ВИЧ россиян. Главной причиной смерти был туберкулез.

Напомним, в 2018 году российские регионы сократили объем участия в закупках антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ: если в 2017 году закупки не объявил 21 регион, то в 2018 году таких субъектов РФ было уже 35. При этом объем региональных закупок снизился на 6%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Против ВИЧ нет средств».