Продажи Haval в России в 2019 году выросли вдвое

Компания Haval вдвое увеличила продажи автомобилей в России в 2019 году, сообщает автопроизводитель.

С января по июнь было реализовано 3,4 тыс. машин. За первый месяц лета в России приобрели 725 автомобилей Haval, что на 300% превышает продажи марки в июне 2018 года.

Лидером по продажам является кроссовер Haval H6, а также новая модель Haval F7, производство которой налажено на заводе марки в Тульской области. В линейку бренда на российском рынке входят еще два автомобиля — кроссовер Haval H2 и внедорожник Haval H9.

Напомним, завод Great Wall в Тульской области был запущен 5 июня 2019 года. Общие инвестиции оцениваются в $500 млн. Компания планирует выпускать в год до 150 тыс. автомобилей с уровнем локализации 70-75%.