«РИА Новости»: Россия заявит своих представителей в миссию ОБСЕ на выборы в Раду

Россия планирует выдвинуть своих представителей в состав миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая в июле будет наблюдать за парламентскими выборами на Украине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник. «Мы рассчитываем, что, в соответствии с установленными правилами, эти люди смогут принять участие в мониторинге»,— сказал он.

Точное число представителей РФ в миссии ОБСЕ собеседник агентства не уточнил. Он добавил, что Россия «надеется на благоразумие нового президента Украины Владимира Зеленского», и рассчитывает, что к российским наблюдателям будут относиться также, как и к представителям других стран.

В марте ЦИК Украины отказался зарегистрировать россиян в составе миссии наблюдателей ОБСЕ на выборы президента. Глава украинского МИДа Павел Климкин предупреждал, что на выборы не будут пускать наблюдателей с российскими паспортами. Россия назвала введенные Киевом ограничения незаконными.

Напомним, досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

Подробнее о грядущих выборах — в публикации “Ъ” «Украинских кандидатов проверяют на оседлость».