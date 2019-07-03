Среди погибших в Баренцевом море подводников были петербуржцы

Среди погибших в Баренцевом море моряков-подводников были жители Петербурга. Об этом сообщила в некрологе пресс-служба городской администрации.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» подтвердил, что команда глубоководного аппарата «была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга».

Городские власти обещают оказать родным погибших помощь и поддержку.

Напомним, что о гибели моряков стало известно накануне, при этом трагедия, по данным СМИ, произошла еще вечером 1 июля, на подлодке АС-12, известной как «Лошарик».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар из-за секретности обнародована не будет.

Что известно о трагедии в Баренцевом море — в материале «Ъ».