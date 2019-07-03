Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петербурге

Четырнадцать погибших в Баренцевом море офицеров ВМФ числятся в списках личного состава петербургской части, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ. Информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно». Основным направлением деятельности подразделения называют разведку. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В настоящий момент список погибших пока официально не опубликован, и нельзя утверждать, что все они являются жителями Петербурга, поскольку военная служба подразумевает ротацию.

По данным СМИ, ЧП произошло в понедельник, 1 июля, около 20:30 на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». При этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.

Что известно о трагедии в Баренцевом море — в материале «Ъ».