На вторую ветку метро в Екатеринбурге выделили 250 млн рублей

В Екатеринбурге власти выделили дополнительные 250 млн руб. на проектирование второй ветки метро. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский, которым внес изменения в муниципальную программу «Развитие Екатеринбургского метрополитена на 2014–2020 годы». Известно, что из бюджета Свердловской области на проектирование выделят 89,4 млн. Общий объем финансирования программы составит 351,4 млн руб.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта РФ отказалось финансировать строительство новой ветки метро. Вопрос о выделении средств в министерстве посчитали преждевременным, так как в заявке свердловские власти не предоставили оценку затрат и эффектов от появления второй ветки. Кроме этого c 2013 года в Екатеринбургском метрополитене идет снижение пассажиропотока.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Строительство планировалось в случае выигрыша екатеринбургской заявки во всемирной выставке «Экспо-2025». Однако несмотря на проигрыш, свердловские власти пообещали реализовать проект. Предложенный вариант предусматривает строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 Года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки».

Артем Гирш, Екатеринбург