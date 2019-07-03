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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ   |  купить фото

Марк Завадский покинул пост вице-президента Сбербанка

Вице-президентом Сбербанка, руководителем дирекции по развитию экосистемы SberX назначен Андрей Ванин. Он сменил на этой должности Марка Завадского, который продолжит сотрудничество с банком в качестве консультанта, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Причины кадровых перестановок в банке не уточнили.

Господин Завадский перешел в Сбербанк в апреле 2018 года. До этого он работал директором по развитию бизнеса AliExpress в России.

Андрей Ванин работает в Сбербанке с 2011 года. Занимал пост регионального директора по Сибири и Дальнему Востоку, позднее возглавил розничный блок банка в должности зампредседателя. С июля 2017 года был гендиректором «дочки» Сбербанка — АО «Деловая среда».

Об экосистеме Сбербанка читайте в интервью Марка Завадского “Ъ FM”.

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