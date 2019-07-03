Двое погибших моряков из войсковой части в Петергофе имели звания Героев России

Двое из четырнадцати погибших в Баренцевом море членов экипажа сверхмалой атомной подводной лодки были удостоены звания Героя России. По данным Telegram-канала Baza, это капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин. Моряки служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе и подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что пока список погибших официально не опубликован, нельзя утверждать, что все они являлись жителями Петербурга. Пожару на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 подводников Северного флота, мог предшествовать взрыв газа.

О том, что известно о трагедии в Баренцевом море — в материале «Ъ».