Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли почти на 16%

Объем госзакупок у малых и средних предприятий за первые полгода 2019-го вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую электронную торговую площадку (ЕЭТП, крупнейший оператор электронных торгов). В 2018 году с малым и средним предпринимательством было заключено 598 тыс. госконтрактов на 389 млрд руб., а в 2019 году этот показатель составил уже 613 тыс. контрактов на сумму 450 млрд руб.

Речь идет о закупках госорганов и муниципальных ведомств по федеральному закону №44 о контрактной системе. По этому закону госзаказчики обязаны отдавать малому и среднему бизнесу не менее 15% годового заказа. В ЕЭТП рассказали, что общая сумма госзакупок по ФЗ №44 за этот год составила 3,03 трлн руб.

Ранее Счетная палата отчиталась, что госзакупки на общую сумму 293,7 млрд руб. в 2018 году были осуществлены с нарушениями. Среди самых распространенных нарушений — некорректная оценка начальной максимальной цены контракта.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Прокуроры отчитались по закупкам».