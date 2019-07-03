Минздрав назвал главные причины смерти трудоспособных женщин в России

Почти четверть (23,8%) жительниц России трудоспособного возраста умирают от новообразований, сообщили «Российской газете» в Минздраве. 22,9% российских женщин умирают от болезней системы кровообращения.

Причиной смерти еще 19,2% россиянок стали «внешние причины». Какие это конкретно причины, в Минздраве не пояснили.

По информации министерства, больше всего трудоспособных женщин умирает в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области. Меньше всего — в Ингушетии, Дагестане, Чечне.

Приводимые ведомством данные были получены на основании коэффициента смертности, который в последний раз был рассчитан в 2017 году. Коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составляет 209,4 на 100 тыс. человек соответствующего возраста. По сравнению с 2016 годом этот показатель снизился на 6,9%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что с плохой демографической ситуацией в стране можно справиться только благодаря увеличению числа многодетных семей.

Напомним, в 2019 году в России запускают национальный проект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступность соцобслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.

Подробнее о проекте читайте в публикации “Ъ” «Были бы деньги, а жить захочется».