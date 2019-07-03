Льготные транспортные карты для студентов и школьников в Краснодаре сохранят

С 1 сентября этого года в трамваях, троллейбусах и автобусах МУП «КТТУ» продолжат действовать льготные транспортные карты для школьников и студентов. Проезд по ним, как и раньше, составит 800 руб. за 50 поездок и 1050 руб. за 75 поездок, сообщил директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с 8 июля стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара повысится на два рубля и составит 28 руб. В связи с этим отменяется также скидка на оплату билета по транспортным картам – ранее пользователи услуги платили на два рубля меньше. Однако, по словам господина Грачева, увеличение тарифа не скажется на цене карт для школьников и студентов. На период каникул — с 1 июля до 31 августа – льготные транспортные карты для этих категорий краснодарцев временно «заморозили».

Также с 8 июля в трамваях, троллейбусах и автобусах МУП «КТТУ» продолжат действовать все существующие региональные и муниципальные льготы. Сообщается, что льготные транспортные карты на проезд в пригородных автобусах, которыми пользуются, в том числе, школьники и студенты, продолжат действовать без ограничений.

Василий Хитрых