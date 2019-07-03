Посольство РФ рассчитывает на скорейшее разрешение авиационного спора с Чехией

В посольстве России в Чехии отреагировали на проблему, возникшую в авиасообщении между двумя странами, выразив надежду на преодоление этой ситуации. «Хотели бы напомнить, что ограничения в двустороннем авиасообщении затронули сотни граждан России, а также других государств, включая Китай, Японию и Южную Корею»,— говорится в сообщении диппредставительства.

«Рассчитываем, что совместными усилиями чешских и российских авиационных властей эта ситуация будет преодолена в кратчайшие сроки в целях избавить авиапассажиров вне зависимости от их гражданства от связанных с ней неудобств и предотвратить повторение подобных случаев»,— заявили в посольстве. Так там прокомментировали заявление МИД Чехии о неудобствах исключительно для граждан Чешской Республики.

Напомним, Чехия аннулировала разрешения на выполнение нескольких рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Прагу. Это единственные российские авиакомпании, которые выполняют прямой рейс в столицу Чехии из Москвы.

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К полудню 2 июля Минтранс Чехии вновь разрешил российским компаниям полеты в страну до 7 июля. Министерство сообщило, что полеты российских авиакомпаний были приостановлены из-за неприемлемых условий транссибирских маршрутов.

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