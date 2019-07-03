Переводам дадут срок

ЦБ намеревается предложить законодательные изменения концепции перевода пенсионных накоплений между страховщиками. При переходе к новому страховщику клиент будет перечислять ему взносы при сохранении «ранее сформированных пенсионных накоплений» в предыдущем НПФ «в течение пяти лет». Об этих планах заявили в Банке России на вопрос “Ъ” об итогах встречи председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с акционерами и руководителями крупнейших НПФ (см. “Ъ” от 28 июня). В условиях «заморозки» отчислений в накопительную компоненту в рамках ОПС это означает сохранение только «срочных» переходов граждан между страховщиками. На совещании также обсуждалась возможность договоренности между НПФ о «неприменении агрессивных методов привлечения клиентов и недопущении нарушений их прав, связанных с потерей пенсионных средств», сообщили в ЦБ. В АНПФ рассказали, что обсуждалась «идея введения моратория на осуществление досрочных переходов, который мог бы носить характер добровольных ограничений, взятых на себя участниками совещания». При этом президенту АНПФ Сергею Белякову было поручено «подготовить проект соответствующего меморандума и обсудить его с крупнейшими участниками пенсионного рынка».

Илья Усов