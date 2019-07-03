ЦСКА начал с большого

Первым новичком баскетбольного ЦСКА стал немец Йоханнес Фойгтманн. Во вторник чемпионы Евролиги и Единой лиги ВТБ объявили о подписании двухлетнего контракта с 26-летним центровым. Ранее он выступал за испанскую «Басконию», которую армейцы победили в четвертьфинале минувшей Евролиги. Между тем московскому клубу еще предстоит серьезно поработать на трансферном рынке, чтобы компенсировать потери двух ключевых игроков — Нандо де Коло и Кори Хиггинса.

Подписав двухлетний контракт с Йоханнесом Фойгтманном, ЦСКА сделал свое первое и весьма мощное, учитывая габариты новичка, приобретение в нынешнем межсезонье. 26-летний немец ростом 214 см и весом около 115 кг действует в амплуа центрового, но способен закрыть и позицию тяжелого форварда, так как довольно подвижен и обладает стабильным броском, в том числе с дальней дистанции. Например, в минувшей Евролиге он атаковал из-за дуги с эффективностью 30,9%. Вообще его средние показатели составили 7,5 очка, 5,8 подбора, 2,6 передачи за 24,17 минуты в 33 матчах Евролиги, а также 9,3 очка, 5,6 подбора, 2,4 передачи за 23 минуты в 35 встречах чемпионата Испании.

Кроме того, армейцы отмечают, что Фойгтманн обладает и уже достаточно солидным опытом выступления на высоком уровне. Во взрослом баскетболе он дебютировал в 18 лет и, поиграв на родине за «Йену» и «Скайлайнерс», перебрался в «Басконию», где провел последние три сезона. Собственно, там на него и обратили внимание руководители ЦСКА. Напомним, в четвертьфинале Евролиги-2018/19 москвичи соперничали именно с этим клубом, и Фойгтманн в тех матчах произвел хорошее впечатление.

«Мы внимательно следили за достижениями Йоханнеса в составе "Басконии",— заявил на официальном сайте красно-синих главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.— Знаю, что он отклонил другие варианты продолжения карьеры ради того, чтобы защищать цвета нашей команды. Фойгтманн — универсальный игрок, очень хорошо борется за отскок, при этом может растягивать защиту соперника за счет трехочковых бросков. Счастливы, что Йоханнес с нами».

Фойгтманн, ставший первым немецким легионером в истории ЦСКА, после подписания контракта тоже сказал, что счастлив выступать за такой престижный клуб. «Надеюсь завоевать много титулов и получить удовольствие от игры»,— добавил он.

Приобретение Йоханнеса Фойгтманна, по всей видимости, означает, что армейцев покинет американский центровой Отелло Хантер, у которого истек срок трудового договора. Ведь помимо немца есть Кайл Хайнс и Джоэл Боломбой. Пока официально Хантер не ушел, но вместе с тем его фамилии нет и в ростере команды.

На текущий момент ЦСКА прекратил сотрудничество с Нандо де Коло, Кори Хиггинсом и Алеком Питерсом. Причем если с последним клуб расстался безболезненно, то потеря двух других, по-настоящему ключевых игроков представляется ощутимой. И москвичам сейчас предстоит решить прежде всего эту селекционную задачу — найти замену де Коло и Хиггинсу. К тому же появилась информация, что «Валенсия» проявляет настойчивый интерес к Серхио Родригесу, а армейцы, наоборот, испытывают по поводу испанского разыгрывающего какие-то сомнения. Так что им необходимо укреплять заднюю линию.

По данным Eurohoops, ЦСКА уже предложил двухлетний контракт американскому защитнику Малкольму Дилейни, который ранее успешно выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань», откуда перешел в «Атланту Хокс», а прошлый сезон отыграл в Китае. Но сообщается, что для него в приоритете вариант возвращения в Национальную баскетбольную ассоциацию. Вдобавок в борьбу за Дилейни вроде бы вступил и конкурент столичного клуба — «Химки».

Александр Ильин