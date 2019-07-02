Экс-глава Балахнинского района Павел Коженков получил четыре года условно

Суд вынес обвинительный приговор бывшему главе Балахнинского района Павлу Коженкову по делу о превышении должностных полномочий. Он получил четыре года условно с лишением права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года, сообщается на сайте Балахнинского горсуда.

Установлено, глава муниципалитета в 2016 году незаконно по подстрекательству бывшего депутата законодательного собрания Александра Глушкова «и других лиц» принял решение об отчуждении части сквера Правдинского радиозавода. На этом месте позже вместо единственного городского автовокзала был построен торговый центр.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, дело Павла Коженкова было вынесено в отдельное производство из уголовного дела о серии преступлений, совершенных организованной преступной группой (ОПГ) в Балахне в 2014-2017 годах. Организаторами группы стали бывший депутата законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков и его брат, бывший депутат земского собрания Балахнинского муниципального района Владимир Глушков. Их обвиняют в мошенничестве при реконструкции автовокзала и взяточничестве.

Сейчас оба брата Глушковых находятся в Грузии. Суд в Тбилиси отпустил их под залог в связи с истечением срока предэкстрадиционного заключения. Выдачи заочно арестованных на родине братьев добивается Генпрокуратура РФ.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Под депутатов собирают заместителей».

Анастасия Еремина