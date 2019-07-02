ФАС заинтересовалась влиянием стоимости корма на цену мяса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует изучить ценообразование мяса в связи с возможным ростом цен на эту продукцию, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ФАС Андрея Цыганова.

«Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так, значит, будем внимательно смотреть»,— сказал он.

Ранее Национальный кормовой союз сообщил о возможном подорожании мясной продукции как минимум на 10% из-за роста цен на необходимые животным кормовые добавки, пишут «Известия». Разночтения в трактовке постановления кабинета о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4–7 млрд руб. налога за три предыдущих года.

Напомним, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов в марте пожаловался на «правовую коллизию», из-за которой импортерам кормов для животных в России грозят массовые доначисления НДС. Он ссылается на письмо Минфина от 29 декабря 2018 года, согласно которому при ввозе в Россию кормовых добавок необходимо применять базовую ставку НДС. С 1 января 2019 года она увеличилась с 18% до 20%. Борис Титов напомнил, что 6 декабря 2018 года было принято постановление правительства, которым кормовые добавки включили в список товаров, облагаемых по ставке НДС 10%.

О влиянии повышения НДС на стоимость продуктов читайте в публикации “Ъ” «Цены не оценили момента».