Суд встал на сторону Горизбиркома в иске МО «Сергиевское»

Санкт-Петербургский городской суд отказал в иске МО «Сергиевское» об отмене решения Горизбиркома о продлении сроков приема документов ИКМО примерно на две недели. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Представитель защиты интересов МО «Сергиевское» обратил внимание на то, что, по его мнению, решение ГИК «О жалобе Багрова Ю.Д.» основано на «домыслах жалобы гражданина», а сотрудники ИКМО работают в напряженной обстановке. Однако представители Горизбиркома выразили несогласие с исковым требованием и сообщили о том, что в настоящий момент нарушения продолжаются только в ИКМО, что может послужить поводом для отмены выборов в муниципалитеты в Петербурге.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд также отказал в аналогичном иске к Горизбиркому со стороны МО «Сампсониевское».

Напомним, что в Центризбиркоме сообщили об исправлении большей части нарушений в ИКМО Санкт-Петербурга. По мнению представителей ЦИК, угрозы для отмены муниципальных выборов больше нет.