Суд отказал ИКМО «Сампсониевское» в иске к Горизбиркому

В административном иске ИКМО «Сампсониевское» об отмене продления сроков приема документов для участия в выборах в муниципалитет отказано. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд после рассмотрения искового заявления к Горизбиркому, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Представители ИКМО «Сампсониевское» заявили в суде, что ГИК не имеет компетенций для продления срока сдачи документов и не является вышестоящей по отношению к муниципальным избирательным комиссиям, соответственно, ее требования ИКМО исполнять не обязан. В свою очередь, представители Горизбиркома иск не признали и заострили внимание на том, что их действия были ответом на жалобы жителей о многочисленных нарушениях в ИКМО.

Напомним, ранее ИКМО «Сампсониевское» и «Сергиевское» обратились в Санкт-Петербургский городской суд с исками к Горизбиркому об отмене решения о продлении сроков приемов документов у кандидатов.

Анастасия Шумова