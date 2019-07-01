Центризбирком не видит оснований для отмены выборов в муниципатитеты

В ЦИК не видят поводов для отмены выборов в муниципалитеты в Санкт-Петербурге. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что ранее для этого были определенные основания в виде нарушений, однако в настоящий момент «уже многое, если не все, исправлено» и большинство муниципальных комиссий работает в штатном режиме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле отслеживают ситуацию с избирательной кампанией в Петербурге, но все нарушения уполномочен квалифицировать только Центризбирком.

В единый день голосования в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов.