Зампред «Яблока» просит ЦИК проверить работу муниципальных избиркомов Петербурга

Зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков попросил главу ЦИК Эллу Памфилову проверить работу муниципальных избиркомов Петербурга.

Как сообщает ТАСС, господин Рыбаков в ходе пресс-конференции обратил внимание на нарушения, которые были выявлены при проверке работы избирательных комиссий муниципальных образований.

«Как руководитель ЦИК она должна это увидеть и высказать свое мнение обо всем», — заявил господин Рыбаков.

Ранее стало известно, что петербургская избирательная комиссия направила обращения в правоохранительные органы в связи с выявленными нарушениями законодательства в муниципальных советах. Нарушения были выявлены при проверке организации работы МО «Академическое», МО «Ржевка», МО «Сампсониевское», МО «Сергиевское», МО «Красненькая речка» и МО «Екатерингофское». При этом накануне зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что Центризбирком организует штаб, осуществляющий надзор за проведением муниципальных выборов и большинство муниципальных комиссий города теперь работают в штатном режиме.