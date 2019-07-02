Губернатор Иркутской области заявил, что МЧС не предупредило о повышении уровня воды

Оперативные службы не уведомили власти Иркутской области о повышении уровня воды в регионе, заявил губернатор области Сергей Левченко. МЧС его слова не подтверждает. В пресс-службе ведомства ТАСС заявили, что своевременно оповестили жителей Иркутской области о неблагоприятных погодных условиях.

Губернатор Иркутской области сказал, что власти не были проинформированы «службами, которые должны были это делать (сообщать о повышении воды)». «И областные, и городские (власти не получали данных)»,— утверждает господин Левченко.

В МЧС заявили, что ведомство еще 24 июня оповестило «о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков». 26 июня МЧС распространило экстренное предупреждение о прогнозируемом подъеме уровня воды в пяти реках региона.

Кроме того, в ГУ МЧС России по Иркутской области был создан оперативный штаб для сбора данных и координации задействованных сил и средств. «Спасатели обратились к местным жителям с призывом заблаговременно узнать адреса пунктов временного размещения и эвакуироваться из жилья, попадающего в зону затопления»,— добавили в министерстве.

По данным МВД, от наводнения в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. В результате паводка, начавшегося 25 июня, пострадало 83 населенных пункта. Под водой или частично затопленными остается больше 50 городов, поселков и деревень.

Подробности — в публикации “Ъ” «Последствия вышли из берегов».