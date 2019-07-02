Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный». Свое решение агентство мотивировало собственными деловыми соображениями.

По оценке Moody`s, на момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги банка имели негативный прогноз. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам банка «Восточный» находились на уровне Caa1/Not Prime, отмечается в пресс-релизе агентства.

По состоянию на 1 июня 2019 года Банк «Восточный», зарегистрированный в Амурской области, занимает 33-е место по совокупным активам среди российских банков. В конце 2018 года «Восточный» сообщил об общих активах по Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) в размере 234,1 млрд руб. и собственном капитале в размере 23,6 млрд руб. Чистая прибыль банка за 2018 год составила 7,4 млрд рублей.

Согласно раскрытой информагентствами в июне 2019 года переписке руководства «Восточного», банк, где продолжается громкий конфликт акционеров, связанный в том числе с «делом Майкла Калви», может потерять финансовую устойчивость.

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В феврале 2019 года основатель Baring Vostok инвестор Майкл Калви был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. В июне 2019 года российский суд встал на сторону неконтролирующего акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал мажоритарного акционера кредитной организации — фонды Baring Vostok Майкла Калви — незамедлительно продать тому 9,99% акций банка. Таким образом, господин Аветисян стал основным владельцем банка.

Подробнее о том, как иностранный инвестор потерял контроль над активом, читайте в материале “Ъ” «Майкл Калви лишился банка "Восточный"».