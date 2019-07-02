«Это уже не политика, а стена между народами» Дмитрий Дризе — об отношениях России и Грузии

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что солидарна с протестами в Тбилиси, поэтому вынуждена отменить концерты в России. Этот шаг вызвал жаркие обсуждения, однако многие в стране фактически согласились с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым: политика не должна влиять на культуру. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что происходящее сильно затрудняет нормализацию отношений между двумя странами.

Дмитрий Песков фактически прочитал журналистам лекцию о любви и уважении России к грузинскому народу. Но при этом Москва вынуждена отвечать на вылазки экстремистов и русофобов, напомнил он. Что касается конкретной исполнительницы, пресс-секретарь президента России не называл Нино Катамадзе по имени, лишь дал понять, что она не разбирается в политике. И в Кремле при желании могут все объяснить и ответить на соответствующие вопросы, которые, надо сказать, пока что не возникли.

Можно предположить, что суть слов Пескова в том, что музыканты, люди с тонкими чувствами и обаянием, в политике не разбираются, поэтому попали под влияние указанных выше экстремистов и русофобов.

Джазовая исполнительница и композитор Нино Катамадзе написала в Facebook, что ее очень задело, что депутат Сергей Гаврилов оказался в кресле спикера грузинского парламента. По мнению певицы, Россия — оккупант, Путин — враг Грузии, а значит, и ее лично. В этой связи российские концерты Катамадзе отменяются, хотя раньше ничего ей не мешало выступать в России, даже пятидневная война 2008 года.

В Москве отреагировали привычно — оскорбились.

В частности, появились комментарии: зачем нам такая певица, насколько она вообще известна? Такое мнение высказали и многие коллеги по цеху: мол, нечего лезть в политику, нужно от нее абстрагироваться, это только повод раскрутить себя перед западной аудиторией как пострадавшую от российского режима. Такие настроения в Европе и Америке присутствуют, так что можно предполагать что угодно.

Кстати говоря, поклонники у нее действительно есть, и в России она выступала регулярно. Как мы видим, Грузия не отпускает. Кремль совершенно неожиданно столкнулся с проблемой почти что на пустом месте: малоизвестный депутат Гаврилов, такая же непонятная межпарламентская группа в защиту православия.

История с Нино Катамадзе действительно очень неприятная. Одно дело, когда политик не так сел, и даже когда демонстранты выкрикивают нелицеприятные лозунги — это можно списать на экстремистов, толпу — на провокаторов. Это часто случается, особенно когда отношения действительно непростые. Россия — раздражитель. Мы же понимаем: была война. А здесь культура — это как раз то, что нас могло бы сблизить. Общие ценности — тот мост, который как бы оставался. Но получается, что и он тоже сожжен.

Это уже не политика, а стена между народами.

И здесь, как ни странно, главное — слова Дмитрия Пескова. Да, действительно нужно было бы объяснить, что мы любим и уважаем грузинский народ. Только сделать это надо было немного пораньше, сказать: мы вас любим, но, к сожалению, действия экстремистов омрачают дружбу. Ответить на вопросы, проявить благоразумие. Да, ребята там горячие, у них свои политические проблемы, но мы же великая Россия, мы выше этого, оттого и сильнее. Но нет. В результате случилось то, что случилось: сначала полеты, теперь культура. Потом, видимо, экономика — чего удивляться?

И на вопросы отвечать уже поздно, у нас на все одно решение — запреты.

Надо быть тоньше, но не получается.