ГИБДД не знает о готовящемся ГОСТе, разрешающем скорость до 130 км/ч

Госавтоинспекция не располагает сведениями о подготовке ГОСТа, позволяющего устанавливать на дорогах скоростной лимит 130 км/ч. Как пояснили ТАСС в ведомстве, при принятии решения об увеличении скоростного режима нужно учитывать ряд факторов. В их числе показатели дорожного движения, транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, а также наличие опасных поворотов, перекрестков, наземных переходов, освещения, тротуаров и детских образовательных организаций.

Как ранее узнал “Ъ”, документ о новом ГОСТе по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт. Этим же стандартом рекомендуется сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 до 3,5 м: это нужно для выравнивания скоростей в потоке.

Подробности — в публикации “Ъ” «Росавтодор разгоняется до 130 км/ч».