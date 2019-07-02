В Москве мужчина попал в больницу после того, как выпил предложенную таксистом воду

В столице мужчина попал в больницу, перед этим, по его словам, он почувствовал себя плохо, выпив воды, которую ему дал таксист. Потерпевший рассказал полиции, что после этого вызвал другое такси, уже дома он обнаружил пропажу банковской карты, с которой списали 16 тыс. руб.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».

Ранее в Москве был арестован подозреваемый в отравлении своих жертв и серии ограблений. До этого суд арестовал на два месяца другого подозреваемого в серии отравлений прохожих в центре столицы.

Грабитель угощал прохожих газировкой с растворенным в ней неизвестным веществом. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи.

О деле читайте в публикации “Ъ” «Серийный отравитель отравил себе жизнь».