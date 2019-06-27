В Москве арестован еще один серийный отравитель

В Москве арестован еще один подозреваемый в отравлении своих жертв и серии ограблений, передает «Интерфакс» со ссылкой на московское управление на транспорте Следственного комитета России (СКР). «В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— рассказала агентству представитель управления.

Следователи вышли на предполагаемого преступника после того, как в феврале в тамбуре вагона электропоезда Подсолнечная—Москва был обнаружен мужчина в состоянии опьянения. Через два часа он скончался в больнице. Экспертиза показала, что пассажир был отравлен клозапином. В отравлении и грабеже подозревают жителя Твери, ранее судимого за убийства и разбои. При обысках у него были найдены «вещи и документы предполагаемых жертв преступной деятельности». Предполагается, что преступления совершались на территории Москвы, Моосковской и Тверской областей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Накануне Таганский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, подозреваемого в серии отравлений прохожих в центре столицы. О серии ограблений в Москве первым сообщило интернет-издание The Village. Преступник действовал в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». Грабитель угощал прохожих газировкой с растворенным в ней неизвестным веществом. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Серийный отравитель отравил себе жизнь».