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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Баскетбол


Чемпионат Европы среди женщин в Латвии и Сербии

Групповой этап. Третий тур

Группа A. Украина—Великобритания 54:68. Латвия—Испания 56:59. Итоговое положение команд. 1. Испания — 6 очков. 2. Великобритания — 5. 3. Латвия — 4. 4. Украина — 3.

Группа B. Чехия—Черногория 57:70. Швеция—Франция 65:71. Итоговое положение команд. 1. Франция — 6 очков. 2. Швеция — 4. 3. Черногория — 4. 4. Чехия — 4.

Группа C. Венгрия—Турция 58:59. Италия—Словения 75:57. Итоговое положение команд. 1. Венгрия — 5 очков. 2. Италия — 5. 3. Словения — 4. 4. Турция — 4.

Группа D. Белоруссия—Россия 62:76. Бельгия—Сербия 66:70. Итоговое положение команд. 1. Сербия — 6 очков. 2. Бельгия — 4. 3. Россия — 4. 4. Белоруссия — 4.

Команды, занявшие в группах первые места, напрямую вышли в 1/4 финала. Команды, занявшие последние места, выбыли из дальнейшей борьбы.

Стыковые матчи за выход в 1/4 финала

Швеция—Латвия 77:62. Матч Великобритания—Черногория завершился после подписания номера в печать.

Сегодня встречаются: Бельгия—Словения, Италия—Россия.

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