Власти Евросоюза просят автоконцерны дать больше шума

Власти ЕС постановили оснастить все электромобили генераторами шума. Это объясняется заботой о безопасности пешеходов, подобные машины ездят слишком тихо и прохожим сложнее их заметить. В результате количество аварий на дорогах может увеличиться. К чему приведут новые меры? И как к ним относятся производители и владельцы электрокаров? Об этом — Владислав Викторов.

Генератор шума — новое требование для европейских авто. Оказывается, слишком тихие электрокары представляют для жителей крупных городов угрозу. Когда вокруг столько звуков, машины должны быть еще громче, чтобы выделяться, иначе пешеходы теряют бдительность и сами ступают под колеса едущих автомобилей. Таковы главные аргументы европейских властей, которые ввели новые требования к электромобилям по всему ЕС. Вероятность столкновения особенно высока, когда автомобилисты паркуются, трогаются с места или едут по узким улицам. Поэтому при маневрировании задним ходом или скорости движения до 19 км/ч машины будут издавать громкие звуки.

За производителями остается право самим выбирать, какую мелодию устанавливать. Так что каждая марка машин может звучать по-своему. Во многом европейские страны идут на такие меры из-за туристов, которые заполняют центральные улицы всех крупных городов, отмечают европейские СМИ. Новые правила должны предотвратить возможные трагедии и уберечь власти от лишних скандалов. Но сами жители Европы инициативу встретили прохладно, рассказывает корреспондент «Ъ FM» в Париже Денис Стрелков: «56 децибел, которые предлагает новое правило Европейского союза, по уровню громкости в принципе сопоставимы со звуком пылесоса. Представьте себе маленькую парижскую улочку с несколькими автомобилями, которые одновременно будут издавать разные звуки — для жителей городов это станет кошмаром. В основном пока что в Париже электромобили используются в каршеринге».

Еще один вопрос: как ездить на таких машинах в пробках? Любой маневр будет сопровождаться громкими звуками, а сам затор с медленно едущими автомобилями превратится в дискотеку. Поэтому власти предусмотрели возможность в редких случаях отключать генератор шума. Многие электромобили поступают на российский рынок из Евросоюза, и нововведения потребителей не радуют. Безопасность пешеходов можно обеспечивать и другими способами, полагает владелец электромашины Tesla Игорь Антаров: «Одно из основных преимуществ электромобилей — снижение шкалы нагрузки. Я ездил с простеньким шумогенератором, могу сказать, что это достаточно сильно надоедает и вызывает раздражение, потому что это абсолютно искусственно созданные звуки, которых в автомобиле быть не должно. Что же касается безопасности, это надо решать какими-то другими методами. Например, ставить на автомобили более мощные радары, чтобы они предупреждали пешеходов».

Генераторы шума стоят относительно недорого, и закупить их не будет проблемой для автоконцернов. Но установить эту технику в электрокары непростая задача, уверен руководитель отдела по развитию проекта электромобилей «Renault Россия» Алексей Винер: «Инженер создает такие технологии на стадии разработки и компоновки машины, так как автопроизводителю необходимо найти место для размещения этой системы, и самое главное – провести испытания на безопасность. Это достаточно трудоемкий процесс».

По прогнозам к 2030 году около 40 % машин в Евросоюзе будут работать на электродвигателях. Сейчас таких автомобилей — около 2 %, а это значит, что, несмотря на новые технологии, тише на улицах не станет.

В следующем году в США начнут действовать похожие требования к электромобилям. Имитатор шума будет включаться на скорости до 30 км/ч. Причем устройство будет работать громче, чем в европейских машинах. Рекомендованный уровень 65 децибел против 58, которые разрешены в ЕС.